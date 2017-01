Ausgeliefert: „El Chapo“ nun in Hand von US-Behörden

Der berüchtigte mexikanische Drogenboss Joaquin „El Chapo“ Guzman sitzt seit gestern in einer Zelle eines Gefängnisses in Manhattan. Der Oberste Gerichtshof von Mexiko hatte Einsprüche des Kartellchefs gegen seine Auslieferung abgelehnt. Unmittelbar darauf erfolgte die Auslieferung an die USA, wo heute der erste Termin mit einem Bundesrichter auf den 59-Jährigen wartet.

