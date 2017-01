IS setzt Zerstörung von Palmyra fort

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Zerstörungen in der antiken syrischen Oasenstadt Palmyra fortgesetzt. Im Visier diesmal: das Amphitheater. Ziel der Angriffe war etwa die Fassade. Bereits zuvor hatte die Terrormiliz den Baal-Tempel, den Triumphbogen und die Säulenstraße der Stadt schwer beschädigt. Der IS tötete unterdessen erneut mehrere Gefangene in der antiken Stadt.

Mehr dazu in Fassade und Tetrapylon beschädigt

Fünf türkische Soldaten bei Bombenanschlag getötet

Bei einem Bombenanschlag in Nordsyrien wurden unterdessen mindestens fünf türkische Soldaten getötet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die türkische Militärführung meldete, seien neun weitere Soldaten bei dem von der Terrormiliz verübten Autobombenanschlag nahe der vom IS gehaltenen Stadt al-Bab verwundet worden.

Mehr als 40 türkische Soldaten wurden seit Beginn der Bodenoffensive, mit der die Türkei Rebellen in Syrien seit August unterstützt, getötet. Den Verbündeten ist es im Zuge der Operation „Schutzschild Euphrat“ gelungen, den IS von der türkisch-syrischen Grenze zu verdrängen. Seit vergangenem Monat laufen schwere Gefechte mit dem IS um al-Bab. Die Türkei bekämpft in Nordsyrien zugleich die YPG, die eng mit der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) verbunden ist.