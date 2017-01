Nach Festnahme in Flüchtlingsheim: Verdächtiger enthaftet

Jener 25-jährige Marokkaner, der am 19. Dezember 2016 in einem Flüchtlingsheim in Fuschl (Salzburg) wegen des Verdachtes der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung festgenommen und inhaftiert worden war, ist heute aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

