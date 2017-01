Vogelgrippe: Zweiter Schwan positiv getestet

Nachdem vor wenigen Tagen im Waldviertel ein Fall von Vogelgrippe bekanntwurde, ist nun ein weiterer Schwan in Niederösterreich am H5N8-Virus verendet. Das Tier wurde ebenfalls in Gmünd beim Großen Harabruckteich gefunden.

