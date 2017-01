Toter in Pkw: Kein Fremdverschulden

Der Tod eines Mannes, der in einem Auto in einem Fischteich in Krems-Hollenburg (Niederösterreich) aufgefunden worden ist, ist nicht auf Fremdverschulden zurückzuführen. Dieses Ergebnis hat die Obduktion gebracht.

