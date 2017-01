Terrorverdächtiger in Wien festgenommen

In Wien ist am Abend ein mutmaßlicher Terrorist festgenommen worden. Das berichtet die „Kronen Zeitung“ (Onlineausgabe). Im Innenministerium tagt der Krisenstab. Der Verdächtige soll einen Anschlag im Jänner in Wien geplant haben.

