Fußball: Neustart für ÖFB-Routiniers

Zwei ehemalige ÖFB-Teamspieler haben seit heute neue Vereine. Ex-Teamkapitän Andreas Ivanschitz wechselt von MLS-Meister Seattle Sounders zum tschechischen Champion Viktoria Pilsen. Stefan Maierhofer kehrt vom slowakischen Double-Gewinner AS Trencin in die österreichische Bundesliga zurück und will Schlusslicht SV Mattersburg vor dem Abstieg bewahren.

