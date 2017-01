„Amerika wird gewinnen wie nie zuvor“

Der neue US-Präsident Donald Trump hat einen radikalen politischen Kurswechsel angekündigt. Nach der offiziellen Angelobung vor Hunderttausenden Menschen in Washington D. C. kündigte der 70-jährige Milliardär einschneidende Veränderungen an. Er sagte dem politischen „Establishment“ in Washington den Kampf an. Bei Barack Obama bedankte sich Trump - grenzte sich in seiner Rede aber sehr deutlich von der Politik seines Vorgängers ab. „Das amerikanische Gemetzel“ sei vorbei - ab nun würden die USA gewinnen wie nie zuvor. Ein geeintes Amerika sei „absolut unaufhaltsam“.

