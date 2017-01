Innenminister Sobotka zu Terrorrazzia und Warnungen

In Wien ist am Abend ein Terrorverdächtiger festgenommen worden, die Bevölkerung wird zur Achtsamkeit aufgerufen. Gast in der ZIB2 ist Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP).

Analyse von Trumps Ansagen und Rhetorik

„Amerika zuerst“, verspricht der neue US-Präsident in seiner Antrittsrede. Im Studio ist die Sprach- und Kommunikationswissenschafterin Elisabeth Wehling von der kalifornischen Universität Berkeley.

In den Schneemassen überlebt

Zehn Vermisste wurden aus dem verschütteten Hotel in Italien gerettet. In der ZIB2 Live-Berichte von der Unglücksstelle.

Ein kleines Personalpaket soll Ruhe bringen

Der Umbau des Wiener SPÖ-Teams ist beschlossene Sache.

Die Geschäfte beim Kitzbühel-Spektakel

Worüber in Hotels und hinter verschlossenen Türen gesprochen wird.

