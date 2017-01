Ski alpin: Siebenhofer in Garmisch Favoritin

Ramona Siebenhofer geht morgen (10.15 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) als Favoritin in die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Trotz Krankheit gelangen ihr zwei starke Trainingsläufe auf der Kandahar-Strecke, zudem habe sie noch Reserven.

„Ich fühle mich richtig gut da runter, es macht echt Spaß“, sagte die 25-Jährige. „Siebenhofer fährt unglaublich“, staunte auch Weltcup-Rekordsiegerin Lindsey Vonn. Für die US-Amerikanerin ist die Steirerin erste Siegesanwärterin.

