US-Militär tötet 100 Al-Kaida-Kämpfer in Syrien

Das US-Militär hat bei Luftangriffen auf ein Trainingslager der Terrormiliz Al-Kaida in Syrien eigenen Angaben zufolge 100 Extremisten getötet. Der Angriff habe sich gestern ereignet, teilte Pentagon-Sprecher Jeff Davis heute mit. Das Camp lag in der Provinz Idlib. Der Angriff erfolgte mit Drohnen und Kampfjets.

Mohammed Habib Boussadoun al-Tunisi, ein „Verantwortlicher für Auslandsoperationen“ des Terrornetzwerks sei bereits am 17. Jänner ebenfalls bei einem Luftangriff auf Idlib getötet worden, hieß es aus dem Pentagon.

Zahlreiche Kontakte nach Europa

Laut Ministeriumssprecher Peter Cook war Tunisi an Anschlagsplanungen gegen „westliche Interessen“ beteiligt. Tunisi sei 2014 nach Syrien gekommen, nachdem er sich zuvor „mehrere Jahre in verschiedenen Ländern Europas und des Nahen Ostens“ aufgehalten habe. Dort habe er mit zahlreichen Extremisten in Kontakt gestanden.

Von dem seit der Jahreswende geltenden Waffenstillstand in Syrien sind extremistische Gruppen ausgenommen.

IS setzt Zerstörung von Palmyra fort"

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) setzte unterdessen die Zerstörungen in der antiken syrischen Oasenstadt Palmyra fort. Im Visier stand diesmal das Amphitheater. Ziel der Angriffe war etwa die Fassade. Bereits zuvor hatte die Terrormiliz den Baal-Tempel, den Triumphbogen und die Säulenstraße der Stadt schwer beschädigt. Der IS tötete unterdessen erneut mehrere Gefangene in der antiken Stadt.

