Eishockey: KAC feiert Kantersieg in Wien

Der Auftakt der Zwischenrunde in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) ist heute im Zeichen der Kärntner Clubs gestanden. In der Platzierungsrunde feierte Rekordmeister KAC einen Kantersieg bei Grunddurchgangssieger Vienna Capitals. In der Qualifikationsrunde siegte der VSV mit einem Schützenfest gegen Ljubljana.

In Linz hatten die Black Wings gegen Bozen in einer knappen Partie das bessere Ende für sich. Titelverteidiger Salzburg bestreitet sein Erstrundenmatch daheim gegen Innsbruck erst am Dienstag.

