Fußball: Lewandowski rettet Bayern Sieg

Bayern München ist heute Abend nur knapp einem Fehlstart in die Frühjahrssaison der deutschen Bundesliga entgangen. Der Titelverteidiger und Tabellenführer geriet in Freiburg rasch in Rückstand. Nach dem Ausgleich von Robert Lewandowski sah es lange nach einem Unentschieden aus, ehe dem polnischen Torjäger in der Nachspielzeit doch noch der 2:1-Siegestreffer gelang.

