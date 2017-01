Wien: Terrorverdächtiger festgenommen

Spezialeinheiten haben heute in Wien-Favoriten einen Terrorverdächtigen festgenommen. Der Mann soll laut Innenministerium einen Anschlag in Wien geplant haben. Die Polizei hat die Bevölkerung am Abend aufgerufen, öffentliche Plätze wenn möglich zu meiden und Verdächtiges der Polizei zu melden. Isabella Purkart berichtet.

USA: Trump als Präsident vereidigt

In den USA ist heute Donald Trump als 45. Präsident vereidigt worden. In seiner ersten Rede als US-Präsident hat er einen radikalen politischen Kurswechsel angekündigt und seine „America First“-Politik bekräftigt. Was bedeutet das für die USA und die Welt? Im Studio diskutieren die US-amerikanische Unternehmerin Margaret Childs und der ehemalige USA-Korrespondent Hanno Settele.

Italien: Verschüttete aus Hotel gerettet

In Farindola in Mittelitalien haben Rettungseinheiten heute zehn der rund 30 Vermissten aus dem verschütteten Hotel Rigopiano lebend lokalisiert und zum Teil bereits geborgen, darunter vier Kinder. Wie können Menschen eine solche Lawine so lange überleben? Zu Gast ist der Lawinenexperte Rudi Mair.

