Ski alpin: Mayer hat Kitz-Sieg „schon gewittert“

Nach fast einjähriger Verletzungspause hat Matthias Mayer gestern endgültig die Rückkehr in die absolute Weltspitze geschafft. Der 26-jährige Kärntner holte sich mit einer kompromisslosen Fahrt den Triumph im Super-G und sorgte für den 50. ÖSV-Sieg auf der Streif. „Ich habe das schon gewittert“, gestand Mayer, für den der Weg zurück „ein harter Kampf“ war. Mit dem Gedanken, als vierter Läufer das Kitzbühel-Double zu schaffen, will sich Mayer aber nicht beschäftigen. Viel mehr erwartet er für Samstag, „vielleicht die schwierigste Abfahrt, die ich je in meiner Karriere gefahren bin“.

Mehr dazu in sport.ORF.at