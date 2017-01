USA fordern Festnahme von Ban-Ki-Moon-Bruder

Die US-Justiz fordert von Südkorea die Festnahme eines Bruders des ehemaligen UNO-Generalsekretärs Ban Ki Moon. Wie ein Justizsprecher in New York gestern nach einer Anhörung in Manhattan mitteilte, sollen sich Ban Ki Sang und sein Sohn Joo Hyun Bahn wegen Korruption und Geldwäsche verantworten.

Dabei geht es um Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe, mit denen ein arabisches Land zum Kauf eines Gebäudekomplexes in Vietnam bewegt werden sollte.

Chef von Baufirma

Ban Ki Sang ist einer der Chefs der südkoreanischen Baufirma Keangnam, die den Gebäudekomplex in Hanoi gebaut und sich durch den Verkauf Einnahmen in Höhe von 800 Millionen Dollar (knapp 748 Millionen Euro) erhofft hatte. Bei Sohn Joo Hyun handelt es sich um einen Immobilienmakler, der in New York arbeitet, außerdem waren ein US-Mittelsmann und ein Konto in New York involviert.

Ban Ki Moon hatte zum Jahreswechsel das Amt des UNO-Generalsekretärs an seinen Nachfolger Antonio Guterres abgegeben. Ban selbst wird in den Justizdokumenten in New York nicht erwähnt.