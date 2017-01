Medien: EU-Kommission erlaubt Grenzkontrollen weiter

Die EU-Kommission will Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen eine Verlängerung der im Februar auslaufenden Grenzkontrollen um drei Monate bis Mitte Mai dieses Jahres erlauben. Wie die „Welt“ (Samstag) unter Berufung auf informierte Kreise der EU-Kommission berichtet, hat sich die Leitung der Kommissionsbehörde darauf gestern geeinigt.

„Erheblichen Belastungen“ ausgesetzt

Als Gründe für die nochmalige Verlängerung werden unter anderem die mögliche Weiterreise irregulärer Migranten, die sich bereits in Griechenland oder in anderen EU-Ländern befinden, in die betroffenen Staaten genannt. Zudem seien die fünf Mitgliedsländer des Schengenraums wegen der hohen Zahl der Asylanträge weiterhin erheblichen Belastungen ausgesetzt. Die Grenzkontrollen wurden auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 eingeführt.

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und sein deutscher Amtskollege Thomas de Maiziere hatten sich zuletzt darauf verständigt, dass sie sich in Brüssel für die Aufrechterhaltung der Grenzkontrollen „auf unbestimmte Zeit“ stark machen wollen. Über Artikel 29 des Schengener Grenzkodex können die Maßnahmen aber jeweils nur um sechs Monate bis zu einem Maximalzeitraum von zwei Jahren ausgedehnt werden.

Malta: „Schutzlinie“ gegen Libyen

In der Flüchtlingskrise will die maltesische EU-Ratspräsidentschaft durch enge Zusammenarbeit mit Libyen dieses Jahr einen erneuten Rekord bei den Ankunftszahlen in Italien verhindern. Malta schlägt den EU-Partnern nach AFP-Informationen von heute dazu eine „Schutzlinie“ vor der libyschen Küste und eine „radikale Verstärkung“ des Kampfes gegen Schlepperbanden vor.

Auch Rückkehrprogramme für in Libyen festsitzende Flüchtlinge sollten „deutlich verstärkt“ werden. Im vergangenen Jahr war die Rekordzahl von 181.000 Flüchtlingen in Italien angekommen. 90 Prozent von ihnen kamen über Libyen. Der maltesische Ratsvorsitz fürchtet noch höhere Zahlen in diesem Jahr. Regierungschef Joseph Muscat wirbt deshalb für ein Flüchtlingsabkommen mit Libyen, das ähnlich wie die Vereinbarung mit der Türkei dem Geschäft von Schlepperbanden die Grundlage entziehen soll.