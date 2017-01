20 Tote bei Anschlag auf Markt in Pakistan

Bei einem Bombenanschlag auf einen belebten Gemüsemarkt im Nordwesten Pakistans sind heute mindestens 20 Menschen getötet und 40 weitere zum Teil schwer verletzt worden. Nach Behördenangaben explodierte der in einer Gemüsekiste versteckte Sprengsatz in der Stadt Parachinar. Zunächst war von 13 Toten die Rede gewesen.

Sunnitische Organisation bekennt sich

In einem Telefonanruf bei der Nachrichtenagentur AFP bekannte sich eine Abspaltung der sunnitisch-islamistischen Untergrundorganisation Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) zu dem Anschlag. Parachinar ist die Hauptstadt des an der Grenze zu Afghanistan gelegenen Bezirks Kurram. In der Region leben hauptsächlich Schiiten, die knapp ein Fünftel der Bevölkerung Pakistans ausmachen.