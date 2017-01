Retter rund um die Uhr im Einsatz

Weitere vier Menschen sind am Samstag in Italien aus dem durch eine Lawine verschütteten Hotel im Gran-Sasso-Massiv gerettet worden. Damit stieg die Zahl der Überlebendenden der Katastrophe auf elf. Die Retter bargen in der Nacht auch die Leichen zweier Frauen. Rund 20 Menschen werden noch vermisst. Die Rettungskräfte sind rund um die Uhr im Einsatz - unter starker Lawinengefahr.

