U-Bahn als mögliches Ziel genannt

Der mögliche Anschlag eines Freitag in Wien verhafteten 18-jährigen Terrorverdächtigen war möglicherweise „sehr zeitnah“ geplant. Er hätte kurz bevorstehen können, wie der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit im Innenministerium, Konrad Kogler, im Ö1-Morgenjournal am Samstag sagt. Ein mögliches Szenario sei ein Anschlag auf die U-Bahn in Wien gewesen, so Kogler. Weitere Hausdurchsuchungen und Festnahmen seien möglich. Die sichergestellten Ausrüstungsgegenstände wie etwa Handys würden nun untersucht.

