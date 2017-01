Le Pen: 2017 werden Völker Europas erwachen

Die Chefin der rechtsextremen Front National in Frankreich, Marine Le Pen, hat sich bei dem Kongress der Europaparlamentsfraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) im deutschen Koblenz überzeugt gezeigt, dass der Austritt der Briten aus der Europäischen Union beispielhaft für weitere EU-Mitgliedsstaaten sein könnte.

2016 sei das Jahr gewesen, in dem die Briten „erwacht“ seien, sagte Le Pen am Samstag auf einem Kongress von europäischen Rechtspopulisten im deutschen Koblenz. 2017 werde das Jahr, „in dem die Völker des kontinentalen Europa“ erwachen.

Petry warnt vor Brüsseler „Gehirnwäsche“

Der ENF-Kongress mit rund 1.000 Teilnehmern soll die diesjährigen Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden in den Blick nehmen. Die Chefin der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD), Frauke Petry, bezeichnete die Tagung als „europäischen Wahlkampfauftakt“. Eingeladen ist auch die FPÖ: Sie wird von dem FPÖ-EU-Abgeordneten Harald Vilimsky vertreten.

In ihrer Rede warf Petry der Regierung in Berlin und den EU-Behörden vor, die Bürger einer „Gehirnwäsche“ zu unterziehen. Auch durch diese Art der Manipulation seien die Freiheit des Individuums und die kulturellen Errungenschaften der europäischen Staaten bedroht, so Petry.

Der niederländische Rechtspopulist Geerd Wilders gratulierte auf der Veranstaltung dem neuen US-Präsidenten Donald Trump zu dessen Amtsantritt. Aber auch in Europa sei die „Zeit des Wechsels" gekommen“. „Die Geschichte ruft uns alle auf, Europa zu retten“, sagte Wilders. „Wir werden unsere Länder zuückerobern.“ 2017 werde „das Jahr des Volkes“ sein. „Wir werden uns befreien.“

Lega-Nord-Chef will Euro abschaffen

Der Chef der ausländerfeindlichen italienischen Lega Nord, Matteo Salvini, forderte ein schnelles Ende des Euro. „Je eher wir aus dem Euro austreten, desto besser für alle“, so Salvini. Die europäische Gemeinschaftswährung bezeichnete er als „gescheitertes, kriminelles Experiment“.

Der Kongress wird von Protesten begleitet, an denen auch deutsche und europäische Politiker unterschiedlicher Parteien teilnehmen wollten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot präsent.