Eröffnung von Flughafen-Berlin verzögert sich weiter

Nun wird allmählich offiziell, was sich schon länger angedeutet hat: Mit dem neuen Flughafen in Berlin wird es auch 2017 nichts. Wegen neuer Probleme am geplanten Hauptstadtflughafen BER geht Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) davon aus, dass der bisher anvisierte Eröffnungstermin in diesem Jahr nicht mehr zu schaffen ist.

„An dieser Stelle sind wir an einem Punkt, wo wir sagen müssen, 2017 kann nicht mehr funktionieren mit der Eröffnung“, sagte der Vorsitzende des BER-Aufsichtsrats heute auf einer Klausurtagung der Berliner SPD-Fraktion in Erfurt. Er gehe nun von 2018 aus.

Probleme mit 1.200 Türen

Die Geschäftsführung sei in der Pflicht, die Konsequenzen darzulegen, die sich aus den jüngst bekanntgewordenen Problemen mit 1.200 Türen ergeben, so Müller. Das solle bei der nächsten Sitzung des Aufsichtsrats am 7. Februar geschehen. Zudem sei eine Runde mit beteiligten Firmen im Roten Rathaus geplant, mit denen die Zusammenarbeit „wieder nicht funktioniert“ habe. „Wir werden in den nächsten zwei Wochen größere Sicherheit haben, wo wir stehen.“

Die neuerliche Verzögerung hatte sich schon länger angedeutet. Offiziell hielt der Flughafen zuletzt noch an dem Zeitplan für die Eröffnung 2017 fest. Zum Jahreswechsel hatte das Unternehmen angekündigt, sich noch im Jänner dazu zu äußern.