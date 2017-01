Fußball: Schalke setzt auf Debütant Burgstaller

Nur knapp zwei Wochen nach seinem Wechsel zu Schalke 04 steht Guido Burgstaller in der deutschen Bundesliga bereits vor seinem Startelfdebüt in der höchsten deutschen Liga. In Abwesenheit der verletzten Stars Klaas-Jan Huntelaar, Breel Embolo und Franco di Santo dürfte der 27-jährige ÖFB-Stürmer zum Frühjahrsauftakt heute gegen Ingolstadt wahrscheinlich schon von Beginn an auflaufen. „Ich werde mich voll reinhauen und alles geben, damit die Mannschaft Erfolg hat“, betonte Burgstaller bereits nach seinem Wechsel zu den „Königsblauen“.

Mehr dazu in sport.ORF.at