Aufregung um Plagiatsprüfung bei Kanzler Kern

Plagiatsexperte Stefan Weber hatte die Diplomarbeit von Kanzler Christian Kern (SPÖ) zur Prüfung am Tisch, sie ist blitzsauber. Dass nicht bekannt ist, wer sie prüfen ließ, sorgte heute für einen koalitionären Disput.

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler dachte in einer Aussendung laut an die ÖVP. Deren Generalsekretär lehnte Dirty Campaigning strikt ab und sagte Recherchen auch in der Partei zu.

Kein Grund zur Beanstandung

Weber ist der Plagiatsspezialist im deutschen Sprachraum. Bei Kerns 1997 am Publizistik-Institut der Uni Wien verfassten Diplomarbeit „Media Monitoring: die innenpolitische Berichterstattung der österreichischen Tages-und Wochenzeitungen 1993“ fand er - so die „Tiroler Tageszeitung“ - keinen Grund zur Beanstandung.

Nach seinem kritischen Gutachten zur Dissertation des steirischen VP-Landesrats Christian Buchmann wird die Uni Graz in den nächsten Wochen über die Aberkennung seines Doktortitels entscheiden.

SPÖ ortet „Schmutzkübelkampagne“

Dass aber jemand rund um Kerns Wechsels ins Kanzleramt „aktiv nach Material für eine Schmutzkübelkampagne“ suchte, „irritierte“ Niedermühlbichler - und er fand es „auffällig, dass die ÖVP erst vor kurzem sehr ähnliche Vorwürfe in unsere Richtung geäußert hat. Es stellt sich die berechtigte Frage, ob die ÖVP mit ihren Vorwürfen, die jeder Grundlage entbehren, von ihren eigenen Schmutzkübel-Recherchen ablenken will“.

Er wolle freilich niemanden haltlos beschuldigen, beteuerte er, und forderte von ÖVP-Generalsekretär Werner Amon eine Erklärung ein, dass nicht dessen Partei hinter dem gescheiterten Dirty-Campaigning-Versuch steht.

ÖVP weißt vorwürfe zurück

Dieser antwortete prompt: „Die ÖVP hat mit Schmutzkübelkampagnen gegenüber dem Bundeskanzler nichts am Hut“, betonte er ebenso in einer Aussendung. Die ÖVP lehne Dirty Campaigning zur Gänze ab, „daher gilt das Null-Toleranz-Prinzip sowohl gegenüber politischen Mitbewerbern als auch für die eigenen Funktionäre und Mitarbeiter“.