200.000 Menschen in Washington erwartet

Der erste Tag im Amt des US-Präsidenten Donald Trump wird überschattet von weltweiten Protesten. Am Samstagnachmittag (Ortszeit) werden in Washington Hunderttausende Menschen zu einer Kundgebung erwartet. Sie soll der Höhepunkt einer weltweiten Protestaktion von Frauen gegen Trumps Politik sein. Zum Auftakt waren bereits in Australien und Neuseeland Tausende Demonstrantinnen auf die Straße gegangen. Geplant sind insgesamt mehr als 670 solcher „Frauenmärsche“.

