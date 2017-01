Türkei: Hunderte Haftbefehle wegen App

Im Zusammenhang mit dem Putschversuch in der Türkei hat die Staatsanwaltschaft einem Medienbericht zufolge Haftbefehle gegen mehr als 400 Personen erlassen, die sich mit der Nutzung eines verschlüsselten Handydienstes verdächtig gemacht haben sollen.

Die jetzt im ganzen Land Gesuchten sollen die Messenger-App Bylock benutzt haben, berichtete der Sender Habertürk. Die Regierung in Ankara geht davon aus, dass Anhänger des Predigers Fethullah Gülen über die App ein Netzwerk gebildet haben. Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht in seinem im US-Exil lebenden Erzrivalen den Drahtzieher des Putschversuchs im Juli. Gülen weist das zurück.

Unter den jetzt wegen der Bylock-Verdächtigungen per Haftbefehl Gesuchten sind laut dem Sender zahlreiche Soldaten und Sicherheitskräfte. Bisher seien bei Razzien vor allem in Ankara und Istanbul zwölf Personen festgenommen worden. Die Fahndung laufe in insgesamt 48 Provinzen des Landes. Im August hatten die Behörden mitgeteilt, dass die Bylock-App geknackt worden sei und der Geheimdienst so an Informationen über die Mitglieder des Netzes gelangt sei.