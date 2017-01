Schwarzkiefer-Ernte für Josefstadt-Theater

Das Holz für den neuen Bühnenboden des Theaters in der Josefstadt in Wien kommt von Schwarzkiefern aus Wäldern unweit der Hinterbrühl (Bezirk Mödling) in Niederösterreich. Die Bundesforste ernten derzeit die hohen Nadelbäume.

Mehr dazu in wien.ORF.at