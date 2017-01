Fußball: Liverpool blamiert sich gegen Swansea

Der FC Liverpool muss den Titel in der englischen Premier League wohl endgültig abschreiben. Die Auswahl von Coach Jürgen Klopp lief heute in der 22. Runde gegen das bisherige Schlusslicht Swansea City in eine Heimblamage und liegt damit weiter sieben Punkte hinter Spitzenreiter Chelsea, der den Vorsprung mit einem Heimsieg am Sonntag noch weiter ausbauen kann. Dabei konnte nicht einmal ein Doppelpack von Roberto Firmino die erste Heimpleite der „Reds“ seit fast einem Jahr verhindern.

