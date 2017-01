Architekturpreis für Kirche mit Weitblick

Die Neugestaltung der Kirche in Neuhaus in der Wart ist mit dem burgenländischen Architekturpreis ausgezeichnet worden. Das Besondere ist das große Glasfenster hinter dem Altar, das den Ausblick in die Natur freigibt.

