Pariser Haute-Couture-Schauen starten

Die Haute-Couture-Schauen für Frühjahr und Sommer 2017 starten morgen in Paris. Das Modespektakel folgt damit direkt auf die Präsentationen der Herrenmode für den kommenden Winter. Fast 30 Modehäuser präsentieren bis zum kommenden Donnerstag ihre Entwürfe der „Hohen Schneiderkunst“, darunter bekannte Namen wie Chanel und Christian Dior.

Versace läuft nicht mit

Nicht auf den Laufstegen dabei ist diesmal die Mailänder Marke Versace, die in den vergangenen Jahren die Schauen eröffnete. Die Italiener haben sich stattdessen für eine Präsentation in kleinerem Rahmen entschieden. Statt Versace zeigt nun als Erstes das eher unbekannte Label Maison Rabih Kayrouz. Der aus dem Libanon stammende Rabih Kayrouz ist in Paris ansässig und erhielt schon viel Lob für präzise Schnitte und klare Linien.