Fußball: Burgstaller mit perfektem Schalke-Debüt

Guido Burgstaller hat heute in der 17. Runde ein perfektes Debüt in der deutschen Bundesliga hingelegt. Der Kärntner, der erst vor Kurzem vom 1. FC Nürnberg zu Schalke gewechselt war, schoss die „Königsblauen“ in der Nachspielzeit zu einem knappen 1:0-Sieg gegen Ingolstadt. Auch Florian Kainz durfte bei Werder Bremen erstmals Spielpraxis sammeln. Der Steirer hatte bei seinem Kurzeinsatz gegen Borussia Dortmund aber keinen Grund zu jubeln.

