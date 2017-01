Skispringen: ÖSV-Team verpasst Podest in Zakopane

Österreich hat heute abend beim Team-Bewerb in Zakopane den vierten Platz belegt und das Podest um 10,2 Punkte verpasst. Der Sieg im zweiten Mannschaftsspringen dieser Saison ging an Deutschland vor Gastgeber Polen und Slowenien. Am Sonntag geht in Zakopane noch ein Einzel-Bewerb über die Schanze.

