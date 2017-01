„Marsch der Frauen“ mit Hunderttausenden

Hunderttausende sind am Samstag in Washington zu einem Protestmarsch gegen die sexistischen Aussagen des tags zuvor angelobten US-Präsidenten Donald Trump erschienen. Der Andrang zu der Kundgebung dürfte größer sein, als bei der Angelobung selbst und übertraf selbst die Erwartungen der Organisatoren. Die vorwiegend Frauen trugen zum Zeichen ihres Protests pinkfarbene Wollmützen. Zigtausende zeigten sich weltweit solidarisch - in vielen weiteren Städten fand ein „Marsch der Frauen“ statt.

