Ski alpin: Paris stürmt zu Triumph auf Streif

An Dominik Paris war heute in der Herren-Abfahrt in Kitzbühel kein Vorbeikommen. Der 27-jährige Italiener entschied den Klassiker auf der Streif zum zweiten Mal für sich und setzte sich vor den beiden Franzosen Valentin Giraud Moine und Johan Clarey durch. Als bester Österreicher wurde Super-G-Sieger Matthias Mayer nur Achter, besonderes Pech bei ihren Fahrten hatten Max Franz und Hannes Reichelt.

