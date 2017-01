Gambias Präsident nach Rücktritt angeblich ausgereist

Der unter dem militärischen Druck afrikanischer Staaten zurückgetretene langjährige Präsident Gambias, Yahya Jammeh, ist am Samstag am Flughafen der Hauptstadt Banjul gesehen worden. Jammeh war in Begleitung des Präsidenten von Guinea, Alpha Conde, der als Vermittler aufgetreten war, wie Augenzeugen berichteten. Jammeh sei bereits ins Exil abgereist, hieß es auf Twitter.

Nach Marathonverhandlungen mit westafrikanischen Vermittlern hatte der abgewählte Präsident in der Nacht auf heute erklärt, er habe sich entschlossen, „die Führung des Landes“ aufzugeben. Jammeh hatte sich zuvor geweigert, die Macht abzugeben.