Frankreichs Sozialisten suchen Präsidentschaftskandidaten

In Frankreich hat heute die erste Runde der Präsidentschaftsvorwahl der Linken begonnen. Es kandidieren eine Frau und sechs Männer. Die Wahl steht allen Bürgern offen, die in die Wählerverzeichnisse eingetragen sind. Als einer der Favoriten gilt laut Umfragen der frühere Premierminister Manuel Valls.

Die Vorwahl wird von den regierenden Sozialisten organisiert. Unter den Kandidaten sind vier sozialistische Parteimitglieder und drei weitere, die kleineren Formationen angehören.

Stichwahl Ende Jänner

Ex-Premier Valls wird dem wirtschaftsfreundlichen und reformorientierten rechten Lager der Sozialistischen Partei (PS) zugerechnet. Er hatte Präsident Francois Hollande zum Verzicht auf eine zweite Amtszeit gedrängt, um selbst kandidieren zu können. Chancen können sich auch die ehemaligen Minister für Wirtschaft und Bildung, Arnaud Montebourg und Benoit Hamon, ausrechnen. Sie gehören dem linken Lager der PS an.

Mit ersten Ergebnissen wird nach Schließung der landesweit mehr als 7.500 Wahllokale um 19.00 Uhr gerechnet. Die beiden Erstplatzierten kommen in die Stichwahl am 29. Jänner. Dem Kandidaten der Sozialisten werden allerdings kaum Chancen eingeräumt, es in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl im Mai zu schaffen. Dort wird laut Umfragen ein Duell zwischen dem Konservativen Francois Fillon und der Chefin der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, erwartet.