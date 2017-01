Suche bei verschüttetem Hotel in Italien fortgesetzt

Bei dem von einer Lawine verschütteten Hotel in Italien setzen Helfer die Suche nach möglichen weiteren Überlebenden fort. Dutzende Rettungskräfte waren heute Früh an der Unglücksstelle im Einsatz. Aus dem unter Schneemassen begrabenen Hotel gab es jedoch seit mehr als 24 Stunden kein Lebenszeichen mehr.

APA/AFP/CNSAS

Neun Menschen überlebten

Gestern Früh hatten die Helfer vier weitere Überlebende gerettet - zwei Frauen und zwei Männer. Damit wurden insgesamt neun Menschen lebend aus dem Inneren des Hotels geborgen, darunter vier Kinder. Zwei Männer hatten das Lawinenunglück im Freien überlebt und waren bereits am Donnerstag gerettet worden. Bis heute bargen die Helfer zudem fünf Leichen, darunter die Eltern eines der geretteten Buben.

Die Lawine war am späten Mittwochnachmittag durch eine Serie von Erdbeben ausgelöst worden und hatte das dreistöckige Viersternhotel Rigopiano unter Schneemassen begraben. Das Hotel liegt einsam in 1.200 Metern Höhe am Hang des Gran-Sasso-Berges.

Flüchtlinge helfen mit

Eine Gruppe von Flüchtlingen aus Afrika schloss sich gestern den Helfern im Lawinengebiet an. Die aus dem Senegal und aus Guinea stammenden jungen Schutzsuchenden hätten gefragt, ob sie helfen könnten, sagte eine Sprecherin des Roten Kreuzes, Enza D’Alessandro. Demnach sind die Flüchtlinge bereits seit zwei Jahren freiwillige Helfer der Organisation.