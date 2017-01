Fünfjähriger von Balkon gefallen

Ein fünfjähriger Bub ist in Traun (Oberösterreich) von einem Balkon in die Tiefe gestürzt. Er hatte großes Glück, sagte die Polizei in Traun. Der Fünfjährige kam mit einer Platzwunde davon.

Mehr dazu in ooe.ORF.at