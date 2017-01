Ski alpin: Venier in Garmisch nur von Gut geschlagen

Stephanie Venier hat es heute beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen erstmals in ihrer Karriere auf das Siegerfoto der ersten drei geschafft. Die 23-jährige Tirolerin musste sich auf der Kandahar-Strecke nur der Schweizerin Lara Gut geschlagen geben, die auch im dritten Super-G der Saison nicht zu biegen war. Anna Veith blieb hingegen bei ihrem Comeback in den Speed-Disziplinen ein Ergebnis verwehrt.

