Großes Ehrenzeichen für Werner Schneyder

Der Kabarettist und Autor Werner Schneyder feiert am 25. Jänner 2017 seinen 80. Geburtstag. Heute wurde ihm das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten verliehen. Schneyder wuchs in Klagenfurt auf und hat einen Wohnsitz am Millstätter See.

