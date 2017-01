Fußball: Leicester geht in Southampton unter

Leicester City bleibt in der englischen Premier League weiter im Tiefflug. Der noch amtierende Meister musste sich heute Nachmittag in Southampton glatt geschlagen geben. Das Team rund um den ehemaligen ÖFB-Kapitän Christian Fuchs steckt damit weiter im unteren Tabellendrittel fest und läuft immer mehr Gefahr, in den Abstiegskampf verwickelt zu werden.

