Westbahnhof offenbar Anschlagsziel

Nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen am Freitag in Wien ist nun in Deutschland ein möglicher Komplize des 17-Jährigen festgenommen worden. Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck bestätigte Sonntagabend, dass es einen Zusammenhang zwischen der Verhaftung im deutschen Neuss und jener in der Bundeshauptstadt gibt. Laut einem Bericht des deutschen „Focus“-Magazins soll der Westbahnhof in Wien als Anschlagsziel gegolten haben.

Lesen Sie mehr …