Wien-Terrorverdacht: Verhaftung in Deutschland

Nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen am Freitag in Wien ist nun in Deutschland ein möglicher Komplize des 17-Jährigen verhaftet worden. Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck bestätigte, dass es einen Zusammenhang zwischen einer Amtshandlung in Neuss (Nordrhein-Westfalen) und jener in der Bundeshauptstadt gibt.

Laut einem Bericht des Magazins „Focus“ stürmte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der deutschen Polizei gestern in Neuss die Wohnung des Verdächtigen. Auch die Tageszeitung „Österreich“ berichtete darüber, der Tipp zu dem Mann sei aus Wien gekommen.