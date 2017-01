Skispringen: Stoch fliegt weiter allen davon

Kamil Stoch bleibt weiter das Maß der Dinge im Skisprungweltcup. Der Pole gewann heute Abend auch beim Heimspiel in Zakopane und feierte damit seinen vierten Sieg in Folge. Stoch ließ sich auch von einem schwächeren ersten Durchgang nicht aus der Ruhe bringen und drehte in der Entscheidung das Klassement noch um. Von den Österreichern konnte nur Michael Hayböck mit der Spitze mithalten, ein Platz in den Top Fünf blieb aber das höchste der Gefühle aus rot-weiß-roter Sicht.

