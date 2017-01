Ski alpin: Hirscher jubelt nach Husarenritt

Mit einem Husarenritt hat Marcel Hirscher den Slalom-Klassiker in Kitzbühel noch für sich entschieden. Der Salzburger katapultierte sich heute im Finale von Platz neun zum Sieg und verhinderte so einen Sensationserfolg von Dave Ryding, der sich als erster Brite in der Siegerliste des alpinen Skiweltcups verewigen hätte können. Die weiteren Österreicher standen im Schatten von Hirscher, Favorit Henrik Kristoffersen war in der Entscheidung gar nicht mehr dabei.

Mehr dazu in sport.ORF.at