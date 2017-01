Italiener stürzte bei Wanderung in den Tod

Wie heute bekanntgeworden ist, ist ein 66-jähriger Italiener am Samstag bei einer Wanderung in den Karnischen Alpen tödlich verunglückt. Er stürzte rund 150 Meter in die Tiefe und wurde vom Hubschrauber geborgen.

