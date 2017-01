NFL: New England und Atlanta kämpfen um Titel

Der Meister der National Football League (NFL) der Saison 2016/17 heißt entweder New England Patriots oder Atlanta Falcons. Beide Teams lösten mit souveränen Vorstellungen das Ticket für die 51. Ausgabe der Super Bowl am 5. Februar in Houston. Die Patriots ließen Pittsburgh zuhause keine Chance, die Falcons fuhren mit den Green Bay Packers Schlitten. Während Atlanta erst zum zweiten Mal in einer Super Bowl steht, stellte New England mit seiner neuerlichen Teilnahme einen neuen NFL-Rekord auf.

