Verhaftung auch in Deutschland

Noch sind Details und Hintergründe des laut Exekutive geplanten Terroranschlags in Wien nicht bekannt. Doch Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) bestätigte Montagfrüh, der 17-jährige Verhaftete habe zugegeben, er habe das Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS) unterstützt. Am Wochenende war auch in Deutschland in Zusammenhang mit dem Fall ein Verdächtiger verhaftet worden.

