Papst vergleicht Europas Populisten mit Hitler

In einem neuen Interview, das in der deutschen „Welt am Sonntag“ zu lesen ist, zieht Papst Franziskus Parallelen zwischen den neuen populistischen Bewegungen in Europa und dem Aufstieg Adolf Hitlers vor 1933. „Da kam dieser charismatische Anführer und versprach, ihnen eine Identität zu geben. Aber er gab ihnen eine verquere Identität, und wir wissen, was dann passiert ist“, sagte Franziskus.

