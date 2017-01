Polternder Start in Amtszeit

Der Start in die Amtszeit von US-Präsident Donald Trump ist wohl anders verlaufen als von ihm erwartet. Trump kritisierte via Twitter die Massendemo gegen ihn am Samstag und bestätigte damit Befürchtungen von Gegnern, Trump könnte das Amt beschädigen. Seine Topberaterin Kellyane Conway ließ zudem mit „alternativen Fakten“ aufhorchen und kündigte an, Trump werde seine Steuerunterlagen nie veröffentlichen. Bereits am Montag wollen Anwälte eine Klage gegen Trump einreichen.

